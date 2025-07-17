Эколог Рыбальченко посоветовал использовать сетки из полипропилена для защиты урожая от града

Град, сопровождающий ливни в ряде регионов, угрожает сельскому хозяйству и садам. Эколог Илья Рыбальченко рассказал сайту Life о последствиях этого природного явления.

По словам специалиста, градины, падая с высоты, способны не только повредить листья и стебли, но и уничтожить цветы, завязи и плоды. Наиболее уязвимы перед градом нежные культуры: томаты, перцы, огурцы, виноград, ягодные кустарники и цветы.

Для защиты урожая Рыбальченко предложил использовать агроволокно (спанбонд). Его следует применять при угрозе града, накрывая грядки плотным материалом (от 50 г/м²) и закрепляя края для защиты от ветра. После непогоды укрытие нужно снять.

Еще один эффективный метод — использование специальных противоградовых сеток из полипропилена.

«Специальные сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования», — заключил эколог.