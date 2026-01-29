Эколог Рыбальченко отметил, что глубокий снежный покров может способствовать богатому урожаю в Центральной России

Эколог Илья Рыбальченко в интервью Life.ru заявил, что обильные снегопады в Центральной России могут способствовать богатому урожаю. По его словам, глубокий снежный покров служит надежной защитой для растений и создает стратегический запас влаги в почве.

Специалист подчеркнул, что такой снежный покров защищает озимые зерновые, чеснок и многолетние ягоды от вымерзания, а также сглаживает температурные перепады. Весной благодаря снегу почва получит достаточно влаги для успешного роста яровых культур, картофеля и трав.

«Если таяние весной будет постепенным, то почва насытится водой на глубину до метра», — отметил эколог.

Это создаст благоприятные условия для старта сельскохозяйственных культур и снизит риск засухи. Однако Рыбальченко предупредил о возможных рисках. Для некоторых растений, например плодовых деревьев, избыток снега может представлять угрозу. Длительное залегание сугробов в приствольных кругах увеличивает опасность подпревания коры.