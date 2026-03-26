Эколог Пальчиков дал советы по безопасному сбору березового сока

Кандидат сельскохозяйственных наук, эколог Сергей Пальчиков поделился рекомендациями по сбору березового сока, подчеркнув важность соблюдения правил. В интервью «Радио 1» эксперт отметил, что штрафы за неправильный сбор березового сока действительно существуют и могут достигать от одной тысячи до четырех тысяч рублей, в зависимости от места повреждения дерева.

Так, в черте города сумма штрафа обычно составляет около 3,5–4 тысячи рублей, а на особо охраняемых территориях — до 1,5 тысячи рублей.

Пальчиков подчеркнул, что избежать проблем можно, следуя простым правилам. Например, важно выбирать деревья, расположенные вдали от дорог и промышленных зон, поскольку они могут накапливать вредные вещества. Лучшее время для сбора сока — с 10:00 до 13:00 в солнечные дни. При этом забор сока не вредит дереву при аккуратном подходе, написали «Известия».

Специалист напомнил, что правила могут отличаться в зависимости от региона, и самой распространенной ошибкой является повреждение ствола. По его словам, следует делать только одно неглубокое отверстие до пяти см и обязательно закрывать его после сбора, обрабатывая защитным средством.