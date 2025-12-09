Эколог Кунафин заявил, что природные процессы в Московском регионе протекают стандартно

Если в столичном регионе не выпадет снег, а температура резко опустится ниже нуля, то животные, которые уже спрятались в земле, могут начать мерзнуть. Об этом « Москве 24 » сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.

По его словам, сейчас в Московском регионе температура держится около нуля градусов, и это не заставляет животных выходить из спячки.

«Однако, помимо этого показателя, на их жизнедеятельность влияет длина светового дня, которая сокращается, поэтому сейчас все идет по плану», — отметил эколог.

Как пояснил Кунафин, сейчас природные процессы на территории протекают стандартно. Так, несмотря на температуру около нуля, почки не набухают.