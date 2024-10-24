Эколог Кукса сообщил, что ослабление течений в Атлантике может принести прибыль России

Ослабление течений в Атлантике может сыграть в плюс России, принеся стране определенную прибыль. Об этом RT сообщил магистр экологии и природопользования Александр Кукса.

Остывание Гольфстрима, по словам эксперта, приведет к похолоданию не только в Северной Европе, но и в центральной ее части. Кроме того, на северо-западе России может установиться резко континентальный климат.

В отличие от Европы, где могут закрыться некоторые порты, России такая ситуация не угрожает. Кукса напомнил о растущем в нашей стране ледокольном флоте. Изменения климата могут начать приносить дополнительную прибыль, потому что время, когда море сковано льдом, будет увеличено, сказал он.