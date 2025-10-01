Эколог Головачева призвала воздержаться от купания при наличии медуз в море

Отдых на море может обернуться кошмаром из-за опасных обитателей морских глубин. Так, в Таиланде российские туристы столкнулись с португальским корабликом (физалией), чьи укусы вызывают глубокие ожоги. Эколог Ирина Головачева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что медузы появляются в разных сезонах и могут неожиданно приплыть к берегу.

Она рекомендует воздержаться от купания при наличии медуз в море.

В Египте опасность представляют хищные акулы. Около десяти пляжей в Хургаде были закрыты из-за угрозы нападения акул.

Кроме того, в теплой морской воде обитают книдарии — кораллы, гидроидные полипы и актинии, которые могут поражать кожу токсинами.

Член Общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев отметил, что даже безобидные на вид морские обитатели могут быть опасными.

Не стоит забывать о мерах безопасности и избегать контакта с неизвестными морскими существами.