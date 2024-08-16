Эколог Брыканов: микропластик попадает в организм при употреблении еды из пластиковых упаковок

Микропластик может попадать в организм человека при употреблении еды и напитков из пластиковых упаковок. Об этом рассказал эколог Дмитрий Брыканов сайту rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, ситуацию также усугубляют и те вещи, которыми человек пользуется каждый день. Это пластиковые зубные щетки, косметика в упаковке из пластика, посуда и особенно пластиковые разделочные доски.

Кроме того, из-за трения шин о поверхность дороги частицы микропластика попадают в воздух, которым мы дышим, отметил Брыканов.