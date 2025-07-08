«Эколь»: массажист стал самой популярной бьюти-специальностью в первой половине 2025 года

Согласно анализу международной сети образовательных пространств в сфере красоты «Эколь», в первой половине 2025 года россияне чаще всего выбирали массажиста (12,4%), косметолога-эстетиста (9,4%) и бровиста (8%) в качестве направлений для обучения. С результатами исследования ознакомилась «Москва 24» .

Специалисты отметили, что в пятерку наиболее популярных профессий также вошли визажист (4,9%) и лэшмейкер (4,7%).

«При этом годом ранее самым популярным направлением был массаж (11%), на втором месте профессия бровиста (8%), а на третьем — косметология (7%)», — сообщили эксперты.

Москва заняла первое место по подготовке специалистов бьюти-индустрии. Каждый седьмой обучающийся выбирает столицу для прохождения курсов. Среди других популярных городов — Санкт-Петербург (8,9%) и Нижний Новгород (5,5%). В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (5,48%) и Новосибирск (2,94%).

Аналитики подчеркнули, что более половины (56%) обучающихся бьюти-специальностям выбирают их для того, чтобы начать новую карьеру или сменить сферу деятельности. Четверть (24%) планирует использовать полученные навыки для себя и своих близких.