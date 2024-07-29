Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» наградили за успехи на фронте

В День Военно-морского флота России членов экипажа фрегата «Адмирал Эссен» наградили за успехи на фронте, передала «Вечерняя Москва».

В этот знаменательный день на палубе знаменитого фрегата прошло торжественное вручение наград матросам, проявившим себя на службе. В том числе во время выполнения задач в рамках специальной операции.

«Адмирал Эссен» — это второй фрегат проекта 11356Р, который находится на вооружении Черноморского флота России. Сторожевой корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей, а его ударное вооружение состоит из универсальных пусковых установок 3С14, которые могут запускать ракеты Калибр, Оникс и Циркон.