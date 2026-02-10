Экипаж буксира «Алатау» спас филиппинца, который провел более двух суток в открытом море

Моряки спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота спасли гражданина Филиппин Марка Каганана, который провел более двух суток в открытом море. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Филиппинец выпал за борт танкера во время работы. Судно подало сигнал о потере человека, но координаты были указаны неверно — с ошибкой примерно в 200 километров. Несмотря на ничтожно малые шансы найти утопающего, экипаж «Алатау» не сдался и начал поиски.

Спасательная операция проходила в кромешной темноте. Более двух часов моряки искали человека за бортом почти на ощупь. Получив сигнал бедствия, они отклонились от маршрута и сделали все возможное, чтобы спасти жизнь.

В результате спасателям удалось поднять Марка Каганана на борт. Российские врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Русские люди очень добрые и милосердные. Они сделали для меня все. Поставили на ноги, подарили одежду, кормили и ухаживали за мной. Я очень благодарен русским и экипажу буксира за это. Они мне дали вторую жизнь. Весь экипаж — настоящие герои, не я», — сказал спасенный моряк.

За мужество и профессионализм капитана судна Дмитрия Сивкова представят к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени.