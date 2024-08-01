Ефимов: мостовой переход на станции метро «Текстильщики» построили почти наполовину

Мостовой переход между станциями «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской и Большой Кольцевой линий метро готов на 48%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Он пройдет над железной дорогой и соединит вестибюли станции „Текстильщики“ БКЛ и одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии метрополитена», — пояснил заммэра.

По словам Ефимова, специалисты уже установили металлическое пролетное строение и приступили к монтажу эскалаторного оборудования. В ходе работ смонтировали более 31 тонны металла для металлоконструкций кровли.

Для комфортного передвижения пассажиров установят по четыре эскалатора, которые соединят вестибюли с мостовым переходом, и смонтируют лифт. Протяженность перехода составит 140 метров.

«Интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена позволит обеспечить комфортную пересадку жителей между личным и городским транспортом», — отметил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на территории построят перехватывающую парковку на 81 машино-место, 10 из них выделят для маломобильных граждан.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, с начала строительства провели уже 12 выездных проверок. Специалисты оценили класс и толщину бетона, а также качество железобетонных поверхностей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что строительство перехода завершится к концу года.