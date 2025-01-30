Единый ритуальный центр: в России стали чаще заказывать гробы для тучных людей

Эпидемия ожирения продолжает оставаться серьезной проблемой, отражающейся на показателях смертности. Полные люди чаще умирают от инфарктов и инсультов, а родственникам усопших стало сложнее найти гроб подходящего размера, сообщил Life .

Как рассказали сотрудники петербургской компании «Единый ритуальный центр», за последнее десятилетие увеличилось количество заказов на нестандартные гробы. Каждый месяц компания изготавливает около десятка таких ящиков.

В ритуальной сфере выделяют три категории гробов, различающихся по размерам. Первая — стандартный гроб длиной 160–210 сантиметров, предназначенный для людей с размером одежды до 50–52. Вторая — «полуторный» гроб до 58 размера одежды. Третья — «двойной» гроб от 60 и выше.