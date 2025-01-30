Единый ритуальный центр: в России стали чаще заказывать гробы для тучных людей

Эпидемия ожирения продолжает оставаться серьезной проблемой, отражающейся на показателях смертности. Полные люди чаще умирают от инфарктов и инсультов, а родственникам усопших стало сложнее найти гроб подходящего размера, сообщил Life.
Как рассказали сотрудники петербургской компании «Единый ритуальный центр», за последнее десятилетие увеличилось количество заказов на нестандартные гробы. Каждый месяц компания изготавливает около десятка таких ящиков.
В ритуальной сфере выделяют три категории гробов, различающихся по размерам. Первая — стандартный гроб длиной 160–210 сантиметров, предназначенный для людей с размером одежды до 50–52. Вторая — «полуторный» гроб до 58 размера одежды. Третья — «двойной» гроб от 60 и выше.
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