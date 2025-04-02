Единый природный комплекс из пещер появился в Челябинской области

Новый единый природный комплекс образовался на территории Саткинского района Челябинской области. В его состав вошли пещеры Каменка, Надежда и Сухокаменная (Понорная). Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии.

По информации ведомства, статус особо охраняемой природной территории регионального значения был присвоен этим пещерам еще в 90-х годах прошлого века. Однако из-за отсутствия четко определенных границ потребовалось провести комплексное экологическое обследование.

Природный объект расположен на территории Межевского городского поселения.

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