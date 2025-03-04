«Единая карта петербуржца»: сертификат на билеты в музей можно оформить в МФЦ

С 1 марта 2025 года пожилые жители Северной столицы получили возможность оформить сертификат на приобретение билетов в музеи на сумму 1500 рублей. Эта инициатива была выдвинута губернатором Александром Бегловым. Подробностями процесса оформления поделились операторы проекта «Единая карта петербуржца», сообщил « Петербургский дневник ».

Для подачи заявки необходимо посетить ближайший офис МФЦ или воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Заявителям потребуется предъявить паспорт, СНИЛС, а также реквизиты Единой карты петербуржца или карты «Серебряный возраст». Процесс рассмотрения заявления занимает от семи до 10 дней.

После одобрения меры социальной поддержки информация о выданном электронном сертификате будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а также направлена на указанный в заявлении адрес электронной почты. Список музеев, участвующих в программе, включает более 30 учреждений.