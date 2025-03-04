«Единая карта петербуржца»: сертификат на билеты в музей можно оформить в МФЦ

С 1 марта 2025 года пожилые жители Северной столицы получили возможность оформить сертификат на приобретение билетов в музеи на сумму 1500 рублей. Эта инициатива была выдвинута губернатором Александром Бегловым. Подробностями процесса оформления поделились операторы проекта «Единая карта петербуржца», сообщил «Петербургский дневник».
Для подачи заявки необходимо посетить ближайший офис МФЦ или воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Заявителям потребуется предъявить паспорт, СНИЛС, а также реквизиты Единой карты петербуржца или карты «Серебряный возраст». Процесс рассмотрения заявления занимает от семи до 10 дней.
После одобрения меры социальной поддержки информация о выданном электронном сертификате будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а также направлена на указанный в заявлении адрес электронной почты. Список музеев, участвующих в программе, включает более 30 учреждений.
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