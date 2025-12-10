Эдгард Запашный рассказал о влиянии скандалов на рост интереса к циркам
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отметил значительный рост популярности циркового искусства за минувший год. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам артиста, успех обусловлен не только улучшением качества представлений и ремонтом зданий, но и резонансными скандалами вокруг отрасли.
«Как это ни парадоксально, чем больше каких-то скандальных ситуаций, в которые нас пытаются втянуть, или просто поливают грязью, тем больше растет посещаемость», — пояснил Запашный.
Он отметил, что зрители недоверчиво относятся к негативным отзывам и предпочитают убедиться во всем самим, повышая таким образом посещаемость мероприятий.