Эдгард Запашный рассказал о влиянии скандалов на рост интереса к циркам

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отметил значительный рост популярности циркового искусства за минувший год. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам артиста, успех обусловлен не только улучшением качества представлений и ремонтом зданий, но и резонансными скандалами вокруг отрасли.

«Как это ни парадоксально, чем больше каких-то скандальных ситуаций, в которые нас пытаются втянуть, или просто поливают грязью, тем больше растет посещаемость», — пояснил Запашный.

Он отметил, что зрители недоверчиво относятся к негативным отзывам и предпочитают убедиться во всем самим, повышая таким образом посещаемость мероприятий.