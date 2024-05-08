ЕДДС Челябинска предупредила о штормовом ветре и сильных ливнях | 360°

Общество 08 мая 2024, 15:17 ЕДДС Челябинска предупредила о штормовом ветре и сильных ливнях

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Ухудшение погодных условий ожидается в Челябинской области. Соответствующее предупреждение распространила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города, сообщило Ura.ru.

По данным организации, 9 мая в отдельных районах региона порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Местами территорию накроют мощные ливни.

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На следующий день ветер ослабеет — до 17 метров в секунду. Однако в область придут заморозки до -3 градусов, которые принесут мокрый снег.