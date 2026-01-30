«Дзен»: в условиях сильных морозов у россиян значительно вырос интерес к новостям

Аналитики платформы «Дзен» изучили, как сильные морозы и снегопады в январе 2026 года отразились на популярности новостей в России. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Стало известно, что в условиях сильных морозов россияне проводили за чтением новостей на 25% больше времени по сравнению с обычными зимними месяцами. Особенно ярко это проявилось в Москве, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Краснодаре, Новосибирске и Татарстане.

В разных регионах страны фокус внимания смещался на разные темы: в Москве — на работу коммунальных служб и транспортную инфраструктуру, в Петропавловске-Камчатском — на борьбу со стихией, в Санкт-Петербурге — на вывоз снега.