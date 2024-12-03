Двух жителей Ставрополья задержали за вымогательство 12,5 млн рублей

Двое мужчин в возрасте 39 и 54 лет вымогали у жителя Минеральных Вод 12,5 миллиона рублей. Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемых. Фигурантами дела стали уроженцы Предгорного округа Ставропольского края и Ессентуков, передает сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего и угрожали ему расправой пистолетом. Мужчина испугался за свою жизнь и обратился в полицию.

Силовики во время обыска нашли у задержанных оружие. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.