Двух жителей Ставрополья задержали за вымогательство 12,5 млн рублей

Двое мужчин в возрасте 39 и 54 лет вымогали у жителя Минеральных Вод 12,5 миллиона рублей. Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемых. Фигурантами дела стали уроженцы Предгорного округа Ставропольского края и Ессентуков, передает сайт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего и угрожали ему расправой пистолетом. Мужчина испугался за свою жизнь и обратился в полицию.
Силовики во время обыска нашли у задержанных оружие. По ходатайству следствия суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
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