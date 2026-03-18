Дворы и территории возле метро очистят до конца марта в Санкт-Петербурге

К концу марта в Санкт-Петербурге запланирована масштабная уборка. Во всех районах города, а также вблизи станций метрополитена будут проведены работы по очистке территорий от песка и мусора, сообщил сайт Petrograd .

Организацию уборки поручили местным администрациям и комитету по транспорту. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ — специалисты этой организации будут оценивать результаты работ.

Качество уборки проверят с помощью анализа фотографий контрольных точек во дворах. Если работы будут выполнены неудовлетворительно, территории возьмут под особый контроль до исправления всех нарушений.

До конца марта жилищным агентствам и учреждениям комитета по транспорту предстоит навести порядок в 1900 дворовых кварталах и на 100 территориях возле метро.