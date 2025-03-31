Двое из трех соискателей сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 33% россиян не сталкивались с дискриминацией при устройстве на работу. Этот показатель почти вдвое превышает уровень 19-летней давности, когда таких людей было всего 18%, сообщил РБК .

Однако два из трех кандидатов все же сталкиваются с невидимыми препятствиями в процессе поиска работы. Половина респондентов убеждены, что существует дискриминация по возрасту. Еще 27% опрошенных считают, что наличие или отсутствие детей может стать причиной отказа в трудоустройстве, а 25% респондентов отметили, что не взять на работу могут из-за пола. При этом 18% считают, что повлиять на решение о найме может место проживания.

Кроме того, 13% респондентов уверены, что отказать в трудоустройстве могут из-за семейного положения, а 4% опрошенных отметили, что причиной неприема на работу становится и вероисповедание.

За 19 лет увеличилась доля людей, столкнувшихся с дискриминацией из-за наличия детей: с 23% до 27%. В то же время россияне стали реже замечать предвзятое отношение из-за возраста (с 63% до 50%), пола (с 25% до 25%), места жительства (с 29% до 18%), национальности (с 19% до 18%) и вероисповедания (с 6% до 4%).

В 2006 году и 2025 году одинаковое количество респондентов — 13% — назвали семейное положение дискриминационным фактором.

Женщины чаще отмечали предвзятое отношение к полу соискателя (30%) и наличию детей (36%). Мужчины же больше внимания уделяли дискриминации по семейному статусу (15%) и возрасту (53%).

На дискриминацию по возрасту чаще всего жаловались россияне старше 45 лет (67% из числа опрошенных в этой возрастной группе). Молодые соискатели чаще сталкивались с предвзятым отношением по другим критериям: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».

Ранее стало известно, что россияне часто используют профессиональный сленг. Многие уверены, что такая лексика положительно влияет на эффективность работы.