Двое детей и восемь взрослых пострадали от укусов змей в Петербурге с начала года

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года зафиксировано 10 обращений в скорую помощь из-за укусов змей, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей городского комитета по здравоохранению.

В ведомстве рекомендовали жителям города надевать высокую обувь и одежду с длинными рукавами при походе в лес, пользоваться палкой для проверки растительности, обходить места, где могут прятаться змеи, и не прикасаться к ним, отметил Рiter.TV.

Если человека укусила змея, нужно сразу же обеспечить ему полный покой, обездвижить укушенную конечность, обработать рану антисептиком, наложить повязку, дать антигистаминные препараты и много воды. Важно оперативно обратиться за медицинской помощью.