Движение машин по «Горбатому мосту» в Симферополе возобновится не ранее апреля 2026 года
Ремонтные работы на «Горбатом мосту» в Симферополе близятся к завершению, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк. В интервью телеканалу «Крым 24» чиновник подтвердил, что строительные работы завершатся весной 2026 года, а транспортное движение по мосту откроется в апреле.
«Горбатый мост» — важная транспортная артерия, расположенная недалеко от железнодорожного вокзала столицы Крыма. Ремонтные работы начались после выявления существенных дефектов конструкции, угрожавших безопасности пользователей. Замена дорожного покрытия, укрепление оснований и обновление ограждений обеспечат нормальную эксплуатацию моста на долгие годы вперед.
Гоцанюк пообещал жителям полуострова, что администрация прилагает максимум усилий для своевременного завершения реконструкции.