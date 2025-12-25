Движение машин по «Горбатому мосту» в Симферополе возобновится не ранее апреля 2026 года

Ремонтные работы на «Горбатом мосту» в Симферополе близятся к завершению, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк. В интервью телеканалу «Крым 24» чиновник подтвердил, что строительные работы завершатся весной 2026 года, а транспортное движение по мосту откроется в апреле​.