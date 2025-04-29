Две станции Кировско-Выборгской ветки закроют на ремонт в Петербурге

Две станции петербургского метрополитена, а именно Кировско-Выборгской ветки, скоро закроются на капитальный ремонт. Информация о тендерах на проведение работ появилась в ЕИС «Закупки», написала Neva.Today .

На данный момент специалисты анализируют ценовую информацию по этой станции. Она была собрана с 7 по 11 апреля. Подготовить проект необходимо к 1 февраля 2027 года, после этого станцию могут закрыть на капремонт.

По другой станции Кировско-Выборгской линии, «Площадь Восстания — 2», информация по цене ожидается в период с 24 по 30 апреля. Проектная документация должна быть готова к 12 июля 2027 года.

Обе станции должны пройти капремонт до 2030 года согласно государственной программе по развитию транспортной системы Петербурга. Можно предположить, что закрытия не придется долго ждать после утверждения проекта.

Сейчас в Петербурге закрыта только одна станция метро — «Фрунзенская». Ее закрыли летом 2024 года, реконструкция продлится пару лет. Значит, когда откроют «Фрунзенскую», будет 2027 год.

Позже закроют станцию «Парк Победы». Ограничат доступ для пассажиров уже в июне этого года. Станцию метро «Озерки» тоже планируют закрыть на ремонт.