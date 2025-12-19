Две новые станции метро в Петербурге откроют до конца 2025 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» будут открыты до конца 2025 года. В настоящее время в городе активно ведутся работы по строительству новых объектов метрополитена — задействованы пять проходческих щитов, сообщил сайт Neva.Today .

Глава города заявил, что в третьем квартале 2026 года будет запущен шестой щит. Также Беглов подчеркнул, что работы ведутся не только на юге, но и на севере Санкт-Петербурга.

Пересадочный узел «Лиговский проспект-2» планируется построить с опережением графика. По словам губернатора, для реализации планов по развитию метро в городе есть все необходимое: люди, материалы и финансирование. На развитие подземного транспорта в бюджете города на ближайшие три года заложено 200 миллиардов рублей.