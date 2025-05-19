Два подростка попали в больницу с ожогами после пожара в бане в Красноярске

Вечером 18 мая в Красноярске вспыхнул пожар в деревянной бане садоводческого товарищества «Здоровье», где отдыхали двое несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе спасателей оба подростка остались живы, однако получили серьезные травмы, рассказал prmira.ru .

Сообщается, что возгорание возникло ночью по причине неисправности проводки внутри строения. Огонь распространился стремительно, охватив значительную площадь помещений бани — пострадало 25 квадратных метров стен и потолка сооружения, написал сайт vse42.ru.

Для ликвидации огня пришлось задействовать значительные силы экстренных служб: борьбу с огнем вели двадцать один сотрудник пожарной охраны и пять специализированных транспортных средств.

Пострадавшие дети доставлены в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь и проходят лечение полученных ожогов.