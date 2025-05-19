Два подростка попали в больницу с ожогами после пожара в бане в Красноярске

Вечером 18 мая в Красноярске вспыхнул пожар в деревянной бане садоводческого товарищества «Здоровье», где отдыхали двое несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе спасателей оба подростка остались живы, однако получили серьезные травмы, рассказал prmira.ru.

Сообщается, что возгорание возникло ночью по причине неисправности проводки внутри строения. Огонь распространился стремительно, охватив значительную площадь помещений бани — пострадало 25 квадратных метров стен и потолка сооружения, написал сайт vse42.ru.

Для ликвидации огня пришлось задействовать значительные силы экстренных служб: борьбу с огнем вели двадцать один сотрудник пожарной охраны и пять специализированных транспортных средств.

Пострадавшие дети доставлены в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь и проходят лечение полученных ожогов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте