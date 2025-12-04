Два официальных елочных базара откроются в Йошкар-Оле

В Йошар-Оле определились с местами для продажи новогодних елей. Администрацией города утверждено два адреса для размещения базаров, сообщило ИА «МариМедиа» .

Одна площадка откроется на улице Баумана, в непосредственной близости от дома 11, а другая — на улице Красноармейской, рядом с домом 105б.

С 24 по 31 декабря жители и гости города смогут приобрести там не только новогодние деревья, но и лапник, а также праздничные украшения из еловых веток.