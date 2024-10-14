Дрессировщица Суркова: цирк перестанет существовать, если запретить участие животных в представлениях

Дрессировщица тигров и львов Людмила Суркова в беседе с ИА НСН заявила, что цирк может перестать существовать, если запретить участие животных в представлениях.

По ее словам, в каждом цирке есть камеры, по которым можно отследить условия содержания питомцев. Государственные цирки делают все, чтобы животные жили долго и хорошо, сказала она.

«Цирк изначально начинался с животных, поэтому если убрать животных из цирка, это уже будет не цирк», — добавлена Суркова.

Ранее депутат Владимир Бурматов заявил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в цирковых представлениях.