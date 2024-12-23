Дрессировщик Эдгард Запашный в эфире радио Sputnik объяснил, почему не критикует охотников.

По его словам, иногда это вынужденная мера, например, когда волки перетаскали всех уток с фермы. В таких случаях приходится обращаться к охотникам.

«Или Дарья, например, раз — и позвонила в МЧС, говорит: „Тут 20 волков, всех уток моих с фермы перетаскали“. Как вопрос решить? Придется только обращаться к охотникам», — сообщил собеседник.

Он добавил, что не осуждает деятельность охотников, поскольку они в некоторых случаях являются единственными спасителями.