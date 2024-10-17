Дрессировщик Запашный: после успешной атаки на человека животные автоматически становятся людоедами
Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал историю с нападением львов на сотрудницу крымского сафари-парка. Его слова привел сайт телеканала «Звезда».
По словам артиста, после успешной атаки на человека звери автоматически становятся людоедами. Такие животные представляют опасность, и взаимодействовать с ними не рекомендуется, отметил Запашный.
Однако он заверил, что агрессивные хищники не подлежат уничтожению в зоопарках и цирках. А вот в условиях живой природы местные власти могут принять решение о ликвидации животного.
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