Дрессировщик Запашный: после успешной атаки на человека животные автоматически становятся людоедами

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал историю с нападением львов на сотрудницу крымского сафари-парка. Его слова привел сайт телеканала « Звезда ».

По словам артиста, после успешной атаки на человека звери автоматически становятся людоедами. Такие животные представляют опасность, и взаимодействовать с ними не рекомендуется, отметил Запашный.

Однако он заверил, что агрессивные хищники не подлежат уничтожению в зоопарках и цирках. А вот в условиях живой природы местные власти могут принять решение о ликвидации животного.