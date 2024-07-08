Дожди с грозами придут в Тюменскую область с 12 июля

Жаркая погода в Тюменской области продержится до 12 июля. Потом ее сменят дожди с грозами, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сайту nashgorod.ru.

По прогнозам синоптика, с пятницы в регион придет циклон, ожидается небольшое похолодание. При этом дождливая погода максимум продлится три-четыре дня, уже с 16 июля температура воздуха начнет постепенно повышаться до +27 градусов.

Отмечается, что во второй декаде июля среднесуточные значения будут выше нормы на два-три градуса.