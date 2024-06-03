Дожди с грозами придут в Москву на этой неделе

Аномальная жара в Москве начинает отступать. С понедельника, 3 мая, в столице ожидаются дожди с грозами, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, облачная погода с осадками прогнозируется в понедельник, вторник и среду. Порывы ветра в эти дни достигнут 15 метров в секунду. Дневные температуры в первой половине недели будут держаться в диапазоне +25 градусов.

Самый холодный день на неделе ожидается в субботу. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов, отметил Цыганков.

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