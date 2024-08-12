Дожди придут в Тульскую область на этой неделе

Похолодание с дождливой погодой ожидает жителей Тульской области на предстоящей неделе. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ТСН 24».

По прогнозам специалиста, погоду в начале недели будет определять циклон с Урала. На этом фоне ожидается облачная погода с максимальной дневной температурой воздуха +17…+20 градусов, возможны кратковременные дожди.

Ночью в течение недели столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. В отдельных районах области прогнозируется ветер с порывами до 10-15 метров в секунду.

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