Дожди придут в Тюменскую область 23 и 24 сентября

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Тюменской области 23 и 24 сентября прогнозируются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом написал Ura.ru.

При этом температура воздуха поднимется до +24 градусов.

«22 сентября в отдельных районах ожидается гроза. 23 сентября прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем 24 сентября потеплеет до +24 градусов», — проинформировал метеосервис.

Ночью температура опустится до +5, +10 градусов.

