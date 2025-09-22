Дожди придут в Тюменскую область 23 и 24 сентября

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Тюменской области 23 и 24 сентября прогнозируются дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом написал Ura.ru.
При этом температура воздуха поднимется до +24 градусов.
«22 сентября в отдельных районах ожидается гроза. 23 сентября прогнозируется небольшой дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем 24 сентября потеплеет до +24 градусов», — проинформировал метеосервис.
Ночью температура опустится до +5, +10 градусов.
