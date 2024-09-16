Дожди придут в Петербург со следующей недели

Дождливая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга в начале следующей недели, 23 и 24 сентября. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщил сайт Neva.Today.

По прогнозам специалиста, похолодание начнется уже со среды, 18 сентября. Первые осадки ожидаются на следующей недели в понедельник и вторник. Снижение температуры вызовут два антициклона и северо-восточный ветер.

Однако пока что в Петербурге сохраняется теплая погода. Во вторник, 17 сентября, столбики термометров должны подняться выше +23 градусов, что станет новым рекордом, отметил Колесов.