Дожди придут в Нижний Новгород на этих выходных

Дождливая погода ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящих выходных, 17 и 18 августа. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Погода».

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в эти дни поднимутся до +22 градусов. В субботу ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, сильного ветра не будет. Дождь начнется вечером и не прекратится до вечера воскресенья.

Отмечается, что 17 августа в Нижнем Новгороде пройдет День города. Местным жителям посоветовали взять зонтики на концерты звезд.