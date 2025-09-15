Дожди придут на смену солнечной погоде во второй половине сентября в Челябинске

Во второй половине сентября в Челябинске ожидается переменчивая осенняя погода: регион ждет чередование солнечных и дождливых дней, а температура воздуха будет постепенно понижаться. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на синоптиков «Гисметео».

По информации специалистов, с 15 по 21 сентября в регионе установится преимущественно облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит от 17 до 20 градусов. В этот период осадки маловероятны.

С 22 по 28 сентября ожидаются дожди, а столбик термометра опустится до диапазона 12–15 градусов днем. Ночные температуры в течение второй половины сентября будут также снижаться и установятся в промежутке от шести до 10 градусов.