Дожди обрушатся на Москву 8 августа

Сильные дожди с грозами ожидают жителей Москвы в четверг, 8 августа. Они сохранятся в ночь на пятницу, в субботу и в воскресенье, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По прогнозам синоптика, сейчас сильные дожди уже идут на юге Московской области, ближе к обеду они приблизятся к столице. Столбики термометров сегодня поднимутся до +23 градусов.

Отмечается, что в субботу и воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому дневная температура составит около +20 градусов.

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