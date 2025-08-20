Дожди и грозы придут в южные районы Приморья в ночь на субботу

В предстоящие выходные, 23 и 24 августа, в южных районах Приморья прогнозируется неустойчивая погода. Синоптики предупреждают о резких изменениях погодных условий из-за влияния разных атмосферных фронтов, сообщил «ФедералПресс» .

«В ночь на субботу Приморье окажется под воздействием циклона и его фронтальных разделов, которые местами вызовут дожди различной интенсивности и грозы. Минимальная температура ожидается в пределах +16 +23 градусов», — отметили метеорологи.

В дневное время субботы циклон переместится в северную часть Японского моря, и в большинстве районов края осадки прекратятся. Температура воздуха поднимется: на севере будет около +25 градусов, на юге — до +32 градусов. Ночью на воскресенье погоду изменит гребень антициклона, который принесет более сухую погоду и небольшое похолодание на один–четыре градуса.

В Владивостоке в выходные прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в субботу температура составит +20 +23 градусов, днем при слабом ветре воздух прогреется до +27 +31 градусов.

Особенное внимание метеорологи уделяют высокой относительной влажности — ночью она достигнет 100%, а днем будет не ниже 70%, создавая ощущение духоты. Медики советуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы проявлять осторожность. В воскресенье температура и влажность немного снизятся, что облегчит ситуацию.