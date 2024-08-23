Дожди и 34-градусная жара придут в Ростов-на-Дону в выходные
Синоптики составили прогноз погоды для Ростова-на-Дону на ближайшие выходные. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.
По данным экспертов, в субботу, 24 августа, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Однако местных жителей предупредили о дождях.
В воскресенье осадки прекратятся. Воздух прогреется до +34 градусов.
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