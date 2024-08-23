Дожди и 34-градусная жара придут в Ростов-на-Дону в выходные

Синоптики составили прогноз погоды для Ростова-на-Дону на ближайшие выходные. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.

По данным экспертов, в субботу, 24 августа, столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Однако местных жителей предупредили о дождях.

В воскресенье осадки прекратятся. Воздух прогреется до +34 градусов.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте