Доцент Вершицкий назвал строительство одной из ключевых отраслей экономики Крыма

Кандидат экономических наук и доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий рассказал в эфире телеканала «Крым 24» о ситуации со строительством жилья в республике.

По словам эксперта, за 2025 год в регионе было введено в эксплуатацию порядка 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

Специалист назвал строительство одной из ключевых отраслей экономики полуострова. Среди других направлений он выделил туризм, сельское хозяйство и промышленность.