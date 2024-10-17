Доцент Вахрушев: до конца года в Крыму могут принять еще около миллиона туристов

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев в беседе с изданием «Крым 24» прокомментировал цифры Минтуризма, в которых говорится, что в этом году на полуострове отдохнуло 5,2 миллиона человек.
По его словам, до конца сезона в Крым могут приехать еще около миллиона туристов. Он назвал эти показатели вполне неплохими.
Вахрушев добавил, что средние показатели по количеству туристов находятся в пределах шести миллионов человек в год.
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