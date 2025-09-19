Доцент РУДН Яблонских объяснил включение маркетплейсов в «белый список» закономерным решением

Минцифры сформировало список сервисов, которые останутся доступными для граждан при любых ограничениях работы интернета. В перечень, кроме государственных сайтов и банковских приложений, попали маркетплейсы. Доцент РУДН, президент международной академии диджитал коммуникации Андрей Яблонских рассказал радио «Комсомольская правда» , почему площадки для онлайн-шопинга включены в список.

По словам эксперта, маркетплейсы занимают большую долю в общем обороте электронной торговли в России. В прошлом году их доля достигла примерно 63%, отметил он.

«Это уже значимая часть нашей экономики, потому что даже в отдаленных глубинках у нас теперь народ пользуется маркетплейсами. По причине того, что теперь они могут заказать, то, что раньше они заказать в принципе не могли <…>», — подчеркнул Яблонских.