Доцент РЭУ Лебединская рассказала, что стоимость елочной игрушки класса люкс может достигать 185 тысяч рублей

Каждый год перед новогодними праздниками многие закупают украшения для елки. От стеклянных шаров до дизайнерских игрушек — выбор велик. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская для Life.ru проанализировала рынок елочных игрушек и рассказала о тенденциях цен.

Эксперт отметила, что на рынке елочных игрушек традиционный закон спроса и предложения не действует. В 2024 году популярными были игрушки в стиле «Back to the USSR». Спрос был удовлетворен, но цены не снизились, а продолжили расти.

Некоторые покупатели стремятся найти эксклюзивные игрушки, которые станут семейными реликвиями. Поэтому рост цен на елочные украшения около 10% воспринимается иначе, чем рост цен на продукты.

Сегодня цены на елочные игрушки варьируются: простые стеклянные шары стоят от 1500 рублей, а матрешки — еще дороже. Фигурки из ваты и папье-маше можно купить за 6000 рублей, а игрушки класса люкс — за 185 тысяч рублей. Бюджетные варианты включают пластиковые шары без рисунка от 60 рублей и стеклянные игрушки от 89 рублей.

По данным платформы «ОФД», в 2024 году стоимость набора елочных игрушек выросла на 23%, искусственные ели — на 27%, мишура — на 10%, гирлянды — на 20%. Прогноз на 2025 год обещает более сдержанный рост цен — не более 7–10% в эконом-сегменте.