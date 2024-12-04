Доцент РАНХиГС Добромыслов не поддержал идею депутатов закрепить приоритет трудоустройства граждан РФ

Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов в эфире радио «Говорит Москва» оценил предложение депутатов Госдумы закрепить приоритет устройства граждан России при приеме на работу.

Эксперт считает, что в этом нет необходимости, поскольку подобные положения уже прописаны в ТК РФ. Он также не понимает, каким образом будет реализовываться данная инициатива.

«У нас иностранцев в приоритетном порядке принимают на работу? Нет, не принимают, они тоже идут на общих правах. У нас иностранцы пользуются какими-то льготами? Нет, не пользуются», — сказал Добромыслов.

Эксперт напомнил, что сейчас в России существует большая нехватка кадров, и предприятия буквально борются за каждого рабочего.