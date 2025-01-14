Доцент Миненко назвала угол самым безопасным местом в квартире при землетрясении

Доцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Наталья Миненко в беседе с изданием «Крым 24» отметила, что самым безопасным местом в квартире или доме является угол или дверной проем несущей стены.

Во время землетрясения лучше всего располагаться в углу или рядом с ним: идеальным вариантом будет пребывание в дверном проеме, вдали от окон. Осколки часто становятся причиной травм, пояснила эксперт.

Миненко добавила, что в процессе подготовки к возможным стихийным бедствиям важно закрепить мебель, чтобы предотвратить падение и рассыпание содержимого.

Если землетрясение уже началось, у вас есть примерно 20 секунд, чтобы эвакуироваться из здания, добавила собеседница.