Доцент Лебединская: стоимость упаковки новогодних подарков выросла на 15%

Упакованный подарок производит более сильное впечатление и запоминается надолго. В этом году упаковка новогодних подарков подорожала на 15%. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с Life .

По словам специалиста, цены варьируются в зависимости от размера подарка и региона. Минимальная стоимость профессиональной упаковки начинается от 120 рублей, максимальная может доходить до 2500 рублей и выше. Средняя цена по стране составляет 310 рублей, однако в Москве она почти вдвое выше.

Можно также оформить презенты самостоятельно. Цена подарочных пакетов на маркетплейсах начинается от 82 рублей и достигает 500 рублей. Упаковочные сумки стоят дороже, отметила Лебединская.