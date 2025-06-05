Доцент Лебединская предупредила о второй волне подорожания кондиционеров

В России ожидается значительное подорожание вентиляторов и кондиционеров в ближайшее время. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала сайту Life , что основная волна повышения цен на рынке климатической техники уже прошла, но расслабляться рано.

Климатическая техника — сезонный товар, и некоторые начинают закупаться уже с января. Традиционный пик роста цен наблюдается в мае-июне. В 2025 году большая часть подорожания на этом рынке уже произошла. Опасения о резком скачке цен возможны только в случае крайне негативного прогноза синоптиков о жаркой погоде.

Лебединская отметила, что в апреле текущего года некоторые компании уже повысили цены на кондиционеры на 15%, а базовые модели взлетели в цене до 20-35 тысяч рублей. Премиальные варианты могут обойтись в 60 тысяч рублей и выше. Кроме того, придется добавить еще 25–50 тысяч рублей за монтаж. При этом потолок цен на климатическую технику отсутствует, все зависит от платежеспособности покупателя.

«Ограничения на покупку определяются исключительно финансовыми возможностями покупателя. В некоторых магазинах кондиционеры можно приобрести за 120 тысяч рублей и более», — подчеркнула специалист.

Причины роста цен, по словам эксперта, вполне традиционны: инфляция, проблемы с логистикой, усложнение международных расчетов из-за санкций. Кроме того, новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами также вносят свою лепту, добавила собеседница.