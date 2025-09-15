Доцент Калиниченко назвал ностальгию одним из главных маркетинговых инструментов этого года

В последнее время наблюдается повышенный интерес к товарам и услугам, ассоциирующимся с СССР и 90-ми годами. Это проявляется в популярности продуктов «по старым рецептам», ремейков фильмов из СССР, одежды из 90-х и других элементов ретрокультуры. Доцент, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса тульского филиала «РЭУ имени Г. В. Плеханова» Максим Калиниченко в интервью «ТСН24» отметил, что ностальгия стала одним из главных маркетинговых трендов в 2025 году.

«В лаборатории "Маркетинговые исследования и поведенческая аналитика" при кафедре менеджмента и бизнеса мы анализируем тенденции на потребительских рынках, используя самые современные данные», — рассказал эксперт.

Психолог Майя Андрияничева добавила, что ностальгия — это не просто воспоминания, а психологическая защита от стресса и неопределенности. Она подчеркнула, что современный мир перенасыщен информацией, нестабильностью, кризисами. На этом фоне память обращается в прошлое — туда, где было тепло и многое понятно.

Диджитал-маркетолог Татьяна Матвеева рассказала, что маркетологи используют различные приемы ностальгического маркетинга, такие как визуальный ребрендинг и упаковка, названия и слоганы, создание атмосферы и мерчандайзинг, ретро-продукты и исчезнувший вкус, коммуникация в рекламе и соцсетях.

Ностальгический маркетинг одинаково эффективно воздействует на покупателей разных возрастов. Старшее поколение ищет в нем утраченное ощущение молодости, подростки романтизируют субкультуры, которые не застали, а представители средних лет с удовольствием окунаются в беззаботное детство.