Доцент кафедры менеджмента Черниговский указал на рост популярности российского виски

Рост популярности российского виски связан с сокращением присутствия зарубежных брендов, особенно шотландских, ирландских и американских. Об этом заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По его словам, за последние четыре года доля отечественной продукции на рынке виски возросла с 20% до 50%.

«С точки зрения цены и качества на сегодняшний день российские производители по всем видам алкогольной продукции опережают зарубежных партнеров — и не партнеров тоже», — отметил эксперт.

Он пояснил, что цена российского виски стартует от 600 до 900 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, в то время как зарубежные аналоги стоят от 1000 рублей. К тому же потребители убедились: отечественная продукция не уступает импортной по характеристикам «цена-качество», считает Черниговский.