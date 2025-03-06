Доцент Бутырина: составление бюджета поможет избежать лишних трат при ремонте

Как не потратить лишние деньги на ремонт квартиры, рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста, сэкономить поможет составление плана расходов и строгое следование ему. Такой подход позволит удержаться в рамках бюджета и избавит от внезапных трат.

Бутырина посоветовала изучить предложения на рынке и сравнить цены у разных подрядчиков. Самостоятельные работы по окрашиванию стен, укладке плитки и т. д. помогут сэкономить средства. Если у вас есть подобные навыки — используйте их без стеснения, передает слова эксперта aif.ru.

Кроме того, следует выбирать качественные, но более доступные материалы. Например, искусственные камни вместо натуральных. Бутырина также посоветовала дождаться сезонных распродаж на строительные товары и услуги.